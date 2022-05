(neu: weitere Aussagen des Vorstands, Aktienkurs aktualisiert.)

JENA (dpa-AFX) - Für den Thüringer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec geht es trotz angespannter Lieferketten wirtschaftlich weiter bergauf. Der Spezialist für OP-Mikroskope, Laser und Linsen für Augenbehandlungen verbuchte in der ersten Hälfte des im Oktober begonnenen Geschäftshalbjahres 2021/22 einen Rekord beim Auftragseingang. Die Bestellungen stiegen um fast ein Drittel auf knapp 1,1 Milliarden Euro. "Wir haben ein so dickes Auftragsbuch wie noch nie", sagte Vorstandschef Markus Weber am Freitag am Konzernsitz in Jena. Das spreche für eine weiterhin gute Entwicklung.

Trotz Problemen auch durch den Corona-Lockdown in chinesischen Großstädten bestätigte Weber die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Danach soll der Umsatz mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen. Die Gewinnmarge auf Basis des Betriebsergebnisses (Ebit) werde zwischen 19 und 21 Prozent erwartet.