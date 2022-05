Axon 40 Ultra von ZTE offiziell in China auf dem Markt

SHENZHEN, China, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat heute die Markteinführung seines Axon 40 Ultra bekannt gegeben – ein Meisterwerk mit einem fortschrittlichen Upgrade der UDC-Technologie (Under-Display-Kamera) und wegweisenden Funktionen bei der computergestützten Multi-Kamera-Fotografie. Das ZTE Axon 40 Ultra ist mit dem brandneuen Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet und „für das Spektakuläre" konzipiert – das ultimative Smartphone, da sich mit Exzellenz in den drei Bereichen Display, Bild und Leistung auszeichnet.

Als Vorreiter im Bereich der Under-Display-Kamera-Technologie steht ZTE kontinuierlich an der Spitze der Entwicklung des Vollbild-Trends. Auf der Grundlage der weltweit führenden UDC-Produkte von ZTE hat das Axon 40 Ultra als kommerzielles Produkt der dritten Generation mit der verbesserten UDC-Technologie große innovative Durchbrüche erzielt. Darüber hinaus ist ZTE beim Axon 40 Ultra mit einem vollständig integrierten Bildschirm die ultimative Form des Vollbilds gelungen.

Für das Axon 40 Ultra wurde eine Pixeldichte von 400 PPI auf den UDC-Bereich des Bildschirms angewendet, während der gesamte Bildschirm mit einer blauen Rautenanordnung ausgestattet ist, was einen noch besseren visuellen Integrationseffekt bietet. Gleichzeitig wurde die branchenweit erste unabhängige Pixelantriebstechnologie angepasst, um sicherzustellen, dass jede Pixeleinheit von einer separaten Pixelschaltung angetrieben wird, was eine noch klarere Bildschirmanzeige ermöglicht. Die Schaltung verwendet eine verteilte transparente Verdrahtung, die die Anhäufung von Schaltungen am Rand des Bildschirms des UDC-Bereichs eliminiert und ein noch weicheres Bild liefert. Außerdem wird der UDC Pro-Bildschirmanzeigechip mit der Integration des MRC-Algorithmus-Upgrades, der intelligenten Pixelverbesserung und der intelligenten Anzeigeoptimierungstechnologie weiter aufgerüstet und erzeugt eine genauere und synchronisiertere Anzeige. Das ZTE Axon 40 Ultra bietet mit dem neuen, makellosen Vollbild-Display ein noch beeindruckenderes Erlebnis und stets spektakuläre Bilder.