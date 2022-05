FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag wieder unter die Marke von 1,04 US-Dollar gerutscht. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0380 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0408 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro bis auf 1,0354 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren gefallen. Angesichts der zuletzt deutlichen Kursverluste gerät die Parität zum Dollar, also ein Austauschverhältnis eins zu eins, immer stärker in den Blick. Am Donnerstag hatte der Schweizer Franken ein solches Verhältnis zur US-Währung das erste Mal seit 2019 erreicht.