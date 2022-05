Nach den veritablen Kursrückgängen der letzten Tage ist die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA am heutigen Freitag (13.05.) um Wiedergutmachung bemüht. Die Aktie sendet ein kraftvolles Lebenszeichen.

Der untere Chart zeigt, dass der Erholungsversuch aus charttechnischer Sicht zur richtigen Zeit kam, drohte doch auf der Unterseite Ungemach.

Rückblick. In unserer letzte Kommentierung zu Nel ASA vom 02.04. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit verpasste es die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Zur so wichtigen Ausdehnung der Aufwärtsbewegung über die Zone 2,00 / 2,12 Euro kam es nicht. Ein weiterer Versuch, die Aufwärtsbewegung erneut anzukurbeln, scheiterte bereits am Widerstandsbereich von 1,80 Euro. Erneut einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Nel ASA mittlerweile auf die eminent wichtige Unterstützung von 1,50 Euro. […] Kurzum. Die 1,50 Euro stehen aktuell im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für Nel ASA darunter gehen, könnte sich die Bewegung bis auf 1,25 Euro ausdehnen. Um Druck von den 1,50 Euro zu nehmen, muss Nel ASA den Widerstand von 1,80 Euro überwinden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das kein leichtes Unterfangen…“

Die letzten Handelswochen gestalteten sich im Sektor recht schwierig. Nel ASA und andere Wasserstoffaktien mussten zum Teil herbe Kursverluste hinnehmen. Für Nel ASA ging es zunächst unter die eminent wichtige Marke von 1,50 Euro. Damit eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 1,25 Euro. Doch auch diese vermeintlich gut ausgebaute Unterstützung brach. Damit rückten unweigerlich der markante Doppelboden in den Fokus, den die Aktie im Januar und Februar dieses Jahres im Bereich von 1,05 Euro ausbilden konnte.

Ganz so „schlimm“ wurde es nach dem Bruch der 1,25er Unterstützung dann doch nicht. Nel ASA tauchte zwar in Richtung 1,10 Euro ab, gefährdete aber die 1,05 Euro nicht ernsthaft. Aktuell läuft ein Erholungsversuch mit beachtlicher Dynamik. Sollte es Nel ASA gelingen, die Handelswoche oberhalb von 1,25 Euro zu beenden, wäre das ein wichtiger Teilerfolg und würde der Aktie weitere Luft verschaffen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,50 Euro wäre in diesem Fall durchaus möglich. Bis dahin haben die 1,05 Euro auf der Unterseite eine zentrale Bedeutung als Unterstützung.