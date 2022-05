rbb-exklusiv Bundesnetzagentur-Chef Müller: PCK-Raffinerie Schwedt zwischen "Baum und Borke"

Berlin (ots) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat die

Bereitschaft von Rosneft Deutschland begrüßt, in seiner Raffinerie in Schwedt

auch nicht-russisches Öl zu verarbeiten. Müller nannte das am Freitag im rbb24

Inforadio "erstmal ein positives Signal":



"Das Wichtigste ist ja, dass die Raffinerie-Kapazitäten im Nordosten

Deutschlands möglichst bestehen bleiben, weil sie sowohl für den

Berlin-Brandenburger, sachsen-anhaltinischen Raum Auswirkungen haben, weil sie

für West-Polen wichtig sind. Darum laufen jetzt schon eine ganze Reihe

Gespräche, von Minister Habeck mit den Betreibern, mit anderen Akteuren auf dem

Ölmarkt, um weiterhin eine Zulieferung zu ermöglichen. Dafür werden jetzt die

Voraussetzungen geschaffen. Die Frage ist, reicht das wirklich für die komplette

Auslastung der Produktion."