Fuhrparkverband wird Mobilitätsverband (FOTO)

Mannheim (ots) - Neupositionierung und Namensänderung zu BundesverbandBetriebliche Mobilität e. V. / Konsequente Umsetzung der Strategie / Fokus:Gestaltung einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität/ Expertise für Fuhrpark- und MobilitätsmanagementAls der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. im Oktober 2010 gegründet wurde,ging es im Wesentlichen um Fuhrparks, Flottenfahrzeuge und deren Management. DerName war Programm. Die inhaltlichen Schwerpunkte und die strategischeAusrichtung des Verbands haben sich im Laufe der Jahre wesentlich erweitert. DerVorstand hat intensiv an einer Neupositionierung gearbeitet, die in derMitgliederversammlung Ende April mit einer Satzungs- und Namensänderungeinstimmig beschlossen wurde. Von nun an trägt der Verband den NamenBundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM). "Inhaltlich kümmern wir unsschon viele Jahre um alle Themen der betrieblichen (Mitarbeiter-)Mobilität undunterstützen unsere Mitglieder. Bereits seit 2019 qualifizieren wir mit einemZertifikatslehrgang erfolgreich für das Mobilitätsmanagement, sagt Marc-OliverPrinzing, Vorsitzender des BBM. Geschäftsführer Axel Schäfer ergänzt: "DieÄnderung des Namens ist eine konsequente Entscheidung und unterstreicht dieNeuausrichtung des Verbandes für die Zukunft. Der Fuhrpark ist sicher auchweiterhin unser wichtigstes Thema, aber entsprechend dem stattfindenden und auchvon uns gewollten Mobilitätswandel geht es heute um mehr: Um die Gestaltungeiner ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität in jederForm."Zwischen Außenauftritt und dem, was wir für unsere Mitglieder tun, klaffte einedeutlich erkennbare Lücke", erklärt Schäfer. Denn die Aktivitäten des Verbandesund Angebote für Mitglieder und Nicht-Mitglieder umfassen die betrieblicheMitarbeiter-Mobilität als Ganzes. "Dazu gehören neben Themen wieMobilitätsbudget und neuen Mobilitätskonzepten auch Arbeitswege, dasTravelmanagement und vieles mehr. Allen Teilbereichen gemein sind gemeinsameZiele wie Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiter-Motivation.Deswegen sollten die einzelnen Sparten nicht mehr isoliert voneinanderbetrachtet werden. Es geht mehr und mehr um integrierte Gesamtkonzepte. Und dasschlägt sich nun auch im Namen des Verbandes nieder", berichtet Schäfer.Deutschlands größtes neutrales Netzwerk für Fuhrpark- und MobilitätsmanagementDie Aufgaben des Verbandes werden sich dadurch nicht ändern. "Wir sind undbleiben Deutschlands größtes neutrales Netzwerk für Fuhrpark- undMobilitätsmanagement und werden weiterhin alles rund um das Thema Fuhrpark imBlick haben und uns für die Belange unserer Mitglieder auf allen Ebenen