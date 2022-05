SHUTTERSTOCK ERWIRBT POND5, DEN GRÖßTEN VIDEOMARKTPLATZ DER WELT

Die Übernahme festigt die Position von Shutterstock als Marktführer für hochwertige redaktionelle und kommerzielle Video- und Musikinhalte für Kreativschaffende und Unternehmen

NEW YORK, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die führende globale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen, gab heute die Übernahme von Pond5 bekannt, dem weltweit größten Marktplatz für Video-First-Content für Filmemacher, Medienunternehmen und Vermarkter weltweit. Pond5 ist der weltweit führende Online-Marktplatz für lizenzfreie und redaktionelle Videos; zu seinen Kunden gehören u. a. Netflix, Disney, NBC, BBC, Discovery Channel und The Wall Street Journal. Die umfassende Sammlung von Pond5 umfasst 30 Millionen lizenzierbare Videoclips, 1,6 Millionen Musiktitel und 1,7 Millionen Soundeffekte.