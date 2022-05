Huawei ist Gastgeber des Global Rail Summit 2022 in Bangkok

BANGKOK, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Huawei Global Rail Summit 2022 brachte Branchenführer, wichtige Interessengruppen, Schlüsselkunden und maßgebliche Organisationen zusammen, um die Zukunft der Eisenbahnindustrie im asiatisch-pazifischen Raum zu diskutieren. Ziel des Gipfels ist es, die digitale Transformation der Eisenbahnunternehmen in der Region und weltweit zu fördern. Huawei setzt die neuesten IKT ein, um Städte in Südostasien bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur zu unterstützen und so neue Impulse für die Stadtentwicklung und ein digitales APAC zu setzen.

Das Gipfeltreffen ist eine Satellitenveranstaltung der seit langem stattfindenden Asia Pacific Rail 2022 und stand unter dem Motto Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together. Asia Pacific Rail ist eine traditionsreiche Veranstaltung in der Region, die in den letzten 23 Jahren mehr als 25.000 Branchenführer zusammengebracht hat. Huawei war ebenfalls mit einem Stand auf der Veranstaltung vertreten und präsentierte dort einige der innovativen Lösungen des Unternehmens für die Bahnindustrie.