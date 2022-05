Gate.io führt 10 Millionen Dollar Series A-Finanzierung für Stanhope Financial Group an, um Wachstum zu fördern

MAJURO, Republik der Marshallinseln, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, eine der ersten Kryptowährungsbörsen der Welt und führend unter den Plattformen für digitale Vermögenswerte, hat bekannt gegeben, dass sein Risikokapitalunternehmen Gate Ventures eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für die Stanhope Financial Group angeführt hat, ein in Irland ansässiges globales Fintech-Unternehmen, das Unternehmen eine umfassende Palette von Bankdienstleistungen anbietet. Die Finanzierung wird für die Entwicklung des Produktangebots der Gruppe, die Stärkung des Managementteams, die Erhöhung des Marktanteils und die Vorbereitung der bevorstehenden Gründung des Geschäftsbereichs für digitale Assets, SH Digital, verwendet.

Die Stanhope Financial Group hat seit der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit im Oktober 2021 in allen Geschäftsbereichen ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Der Geschäftsbereich SH Payments, der als E-Geld-Institut lizenziert ist, bietet Unternehmen Bankdienstleistungen zum effizienten Senden und Empfangen von Geld auf der ganzen Welt. Der Geschäftsbereich SH Capital ermöglicht Institutionen den Zugang zu erstklassigen globalen Anlageprodukten auf allen Kapitalmärkten. Das Schwesterunternehmen SH Digital bietet Liquidität und Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen an. Die Stanhope Financial Group hat sowohl von der Bank von Litauen als auch von der Dubai Financial Services Authority Lizenzen für Finanzdienstleistungen erhalten.