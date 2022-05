Das bringt der (Früh-)Sommer am Wilden Kaiser

Ellmau (ots) - Vom Hexen-Fest über das spektakulärste Skyrace Österreichs bis

hin zu neuen, umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten reichen die News.



Alles neu, macht der Mai! Das gilt auch in der Region Wilder Kaiser mit seinen

vier Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll . In jedem der Kaiser-Orte gibt es

im Sommer allerhand zu erleben - ein paar Highlights und Neuheiten im Überblick.





SöllAbendliche SommerbergbahnDass die Bergbahnen der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental nicht nur im Winter,sondern auch im Sommer fahren und somit die Berge für alle zugänglich machen,schätzen die Gäste der Region Wilder Kaiser schon lange. Im Kaiser-Ort Söllliegt bekanntermaßen das größte Nachtskigebiet Österreichs - kein Wunder, dasses genau dort heuer auch erstmals im Sommer abendlichen Bergbahn-Betrieb gebenwird! Und zwar Donnerstag den 14.7., 21.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8. und 1.9.,immer von 18.30 bis 22.30 Uhr - nur bei Schönwetter! Dabei gibt's nicht nurNachtwanderungen zu erleben, sondern auch Hexenfeuer und noch viel mehr..."Hextakel" am 18.-19. Mai im HexenwasserKaum zu glauben: Die Bergerlebniswelt Hexenwasser in Söll(https://www.ots.at/redirect/Hexenwasser) feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum!Klar, dass es die Hexen zu diesem Anlass ordentlich krachen lassen. Am 18. Und19. Juni findet das große "Hextakel" statt. Zwei Tage lang wird mit Feuershows,Live Musik, Hexentanz, Hexenflugschule und noch vielem mehr gefeiert. Dabei wirdauch gleich die neue "Hexerei" eingeweiht. Alle Infos zum rundum verhextenProgramm gibt es hier. (https://www.skiwelt.at/de/sommer/grosses-hextakel.html)ScheffauKaiserkrone TrailAm Wilden Kaiser ist die Trailrunning-Saison längst eröffnet, im Kaiser-OrtScheffau steht bereits der erste Wettbewerb vor der Tür! Von 24.-25. Juni 2022geht dort der Kaiserkrone Trail über die Bühne bzw. über die Gipfel und rund umden Wilden Kaiser. Fünf verschiedene Bewerbe bieten für jedes Lauf-Niveau dieperfekte Herausforderung. Welche die Richtige ist, kann am Wilder Kaiser Blog(https://www.ots.at/redirect/wilderkaiser20) nachgelesen werden, ebenso, was dieSpitzen-Athlet*innen über die vergangene Ausgabe der Kaiserkrone, etwa über das"spektakulärste Skyrace Österreichs"(https://www.ots.at/redirect/wilderkaiser28) , zu sagen hatten. Alle Infos zumRennen, Unterkünfte, Anmeldung und vieles mehr gibt's hier(https://www.ots.at/redirect/wilderkaiser29) .EllmauVVT REGIORAD powered by EllmauWer den Verkehr in den Orten reduzieren will, muss seinen Gästen ein einfachesund praktisches Angebot machen, um von A nach B zu kommen. Im Kaiser-Ort Ellmau