Der Marktwert aller rund 19.400 Kryptowährungen brach am Donnerstag zeitweise auf rund 1,1 Billionen US-Dollar ein. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Tatsächlich hat der jüngste Stablecoin-Crash die Panik am Markt für Kryptowährungen weiter angeheizt. Gestern brach der Bitcoin kurzzeitig auf rund 26.600 US-Dollar ein – dem tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren.

Auch andere Stablecoins wie Tether waren zuletzt zeitweise eingebrochen, erholten sich aber inzwischen. Am Mittwoch kostete ein Tether zeitweise nur noch 0,95 US-Dollar. Eigentlich sollte der Kurs ebenfalls immer bei einem US-Dollar liegen.

Wertstabile Kryptowährungen, sogenannte Stablecoins, sollten eigentlich kaum Kursschwankungen aufweisen. Denn angeblich sollen sie eins zu eins an stabile Assets wie den US-Dollar geknüpft sein. Der vermeintliche Stablecoin TerraUSD (UST) brach allerdings seit Wochenanfang um mehr als 80 Prozent ein. Eigentlich sollte ein UST immer einen US-Dollar kosten. Doch aktuell sind es nur noch 0,16 US-Dollar.

Der Crash des Stablecoins TerraUSD (UST) sorgt für Panik am Krypto-Markt. Eine angeblich wertstabile Kryptowährung, die innerhalb weniger Tage mehr als 80 Prozent an Wert verliert. Was ist da los?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer