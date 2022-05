Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Trotz schwieriger Bedingungen konnte Karora Resources eine zufriedenstellende Goldproduktion für das 1. Quartal 2022 veröffentlichen. Dabei ergibt sich eine konsolidierte Goldproduktion von fast 27.500 Unzen aus den Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien. Der Goldabsatz für das Quartal betrug 26.286 Unzen.

Karora´s konsolidierter ungeprüfter Bargeldbestand belief sich zum 31. März 2022 auf 78 Millionen Dollar, da das Unternehmen Kapital in seinen Wachstumsplan zur Steigerung der Goldproduktion auf voraussichtlich 185.000 bis 205.000 Unzen bis 2024 investierte. Die konsolidierten All-in-Sustaining-Costs des ersten Quartals 20221 von 1.396 US$ pro verkaufter Unze sind ein Anstieg um 33 % gegenüber den AISC des ersten Quartals 2021. Im Laufe des Quartals erreichte die Verfügbarkeit von Arbeitskräften einen Tiefstand von etwa 60 %, so dass zusätzliche Vertragsarbeiter und eine externe Lohnvermahlung benötigt wurden. Das drückte natürlich temporär auf die Kosten. Somit wurde Q1 2022, wie bei der Anpassung der Prognose für 2022 im Februar bereits erwartet, durch den vorübergehenden COVID-19-bedingten Kosten- und Arbeitsdruck erheblich beeinträchtigt. Dementsprechend belief sich das bereinigte EBITDA in Q1 auf 12,2 Mio. US-Dollar oder 0,08 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang um 9,0 Mio. US-Dollar gegenüber 21,2 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwartet Karora weiterhin deutlich niedrigere AISC-Kosten, und die Produktions- und Kostenprognose für das gesamte Jahr bleibt unverändert bei 110.000 bis 135.000 Unzen zu AISC von 950 bis 1.050 US$ pro verkaufter Unze.

Ab sofort kann man auch auf die geballte Kompetenz und Erfahrung von Bergbau-Veteran Tony Makuch als Sonderberater des Unternehmens zurückgreifen. Herr Makuch verfügt über umfangreiche Management-, technische und betriebliche Erfahrungen in der Goldindustrie, zuletzt als ehemaliger CEO und Direktor von Agnico Eagle Mines Limited. Herr Makuch‘s Bereitschaft dem Karora-Team beizutreten ist eine starke Bestätigung für das Unternehmen, sowie für sein vielversprechendes Wachstumspotenzial.

Ein weiterer Paukenschlag ist die Bekanntgabe der 22%-igen Nickel-Mineralressourcensteigerung, die durch die erste Ressource für den 50C-Trend hervorgehoben wird. Die Nickel-Mineralressourcen auf Beta Hunt liegen jetzt bei insgesamt 19.600 Tonnen Nickel in der gemessenen und angezeigten sowie 13.200 Tonnen Nickel in der abgeleiteten Ressourcenkategorie.

Der 50C-Trend ist Teil der Nickel-Mineralressource Gamma Block, die auf einer Streichlänge von 800 Metern definiert wurde und das Potenzial hat, sich auf einer Streichlänge auf 1,8 bis 2,6 Kilometern zu erweitern.

Die aktualisierte Mineralressource wird als Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung der erweiterten Nickelproduktion in der Mine Beta Hunt dienen, die im zweiten Quartal veröffentlicht werden soll. Zusätzlich geht Karora davon aus, dass es seine globalen Reserven und Ressourcen, sowohl für Gold als auch für Nickel, im vierten Quartal 2022 aktualisieren wird.

Charttechnisch immer noch alles ok!

Wie schon vor Monaten geschrieben, hatten wir für Karora ein Kursziel von 7,50-8 CAD ausgegeben das voll erreicht wurde. Jetzt erfolgt eine Marktreaktion als auch in der Technik die Karora wieder in die Kaufzone bringt um 5 CAD. Längerfristig sehen wir bei Karora Resources durchaus 12,50 -13,50 CAD als Kursziel an, vor allem wenn man die 200.000 Unzen Jahresproduktion in 2024 erreicht. Das Unternehmen steht solide da und arbeitet im sicheren Australien.

