BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund prüft derzeit die Auslegung des Deutsche-Welle-Gesetzes. Es geht um die Frage, ob das für das internationale Publikum im Ausland ausgerichtete Programm des deutschen Auslandssenders auch in Deutschland im Internet wie bislang abrufbar sein kann. Eine Sprecherin von Claudia Roth als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) teilte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Der Abruf des internationalen Angebots der DW über das Internet auch in Deutschland wird aufgrund des Hinweises der Landesmedienanstalten auf seine Vereinbarkeit mit dem DW-Gesetz derzeit durch die BKM geprüft."

Der Fall kam durch die unabhängigen Medienregulierer ins Rollen. Diese sind als Rundfunk-Überprüfer per Staatsvertrag speziell für innerdeutsche TV-Plattformen wie etwa Magenta TV, Joyn, Sky Q, Zuhause Kabel und Zattoo zuständig. Die Medienregulierer einigten sich mit der Deutschen Welle (DW) darauf, dass der öffentlich-rechtliche Sender sein Programm künftig nicht mehr über diesen Weg ausstrahlen wird. Diese Übereinkunft hatten die Medienregulierer auf dpa-Anfrage mitgeteilt.