Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2022

Kursziel: 300,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Sto mit starkem, aber unprofitablem Wachstum in Q1



Sto hat am Donnerstag Eckwerte für Q1 2022 vorgelegt und die Guidance bestätigt. Trotz einer überraschend hohen Wachstumsdynamik wurde in Q1 wie üblich noch kein positives Ergebnis erzielt, was vor allem auf Materialpreissteigerungen zurückzuführen ist.



Starkes organisches Wachstum: Der Konzernumsatz stieg um 21,2% yoy auf 368,0 Mio. Euro. Wir waren zwar von einer deutlich zweistelligen Wachstumsrate ausgegangen (MONe: +14,2% yoy auf 346,9 Mio. Euro), die hohe Dynamik überrascht uns vor dem Hintergrund der soliden Vorjahresbasis (Q1/21: +7,0% yoy) aber positiv. Neben der sehr guten Witterung profitierte Sto zum einen von Projektüberhängen aus dem Vorjahr, die aus lieferbedingten Verzögerungen auf einzelnen Baustellen resultierten. Zum anderen kam es zu Vorzieheffekten aufgrund der angekündigten Verkaufspreiserhöhungen. Des Weiteren trugen positive Währungseffekte sowie die Erstkonsolidierung von JONAS Farben zur positiven Erlösentwicklung bei. Aber auch organisch verzeichnete Sto einen starken Umsatzanstieg von 18,8% yoy. Der Auslandsanteil erhöhte sich auf 58,8% (Vj.: 56,6 %).

Konzernergebnis von höheren Beschaffungspreisen belastet und wie üblich in Q1 negativ: Für Q1 legte Sto wie gewohnt keine Ergebniskennzahlen vor. Nach Angaben des Unternehmens wurde aufgrund der ausgeprägten Saisonalität der Geschäftstätigkeit und trotz des hohen Geschäftsvolumens aber wie üblich ein negatives und lediglich geringfügig verbessertes Konzernergebnis erzielt. Verantwortlich dafür sind vor allem die steigenden Preise auf der Beschaffungsseite. Daher kündigte Sto seinerseits bereits weitere Preiserhöhungen an. Wegen mangelnder Verfügbarkeit gingen darüber hinaus die CAPEX in Q1 deutlich auf 5,6 Mio. Euro zurück (Vj.: 11,3 Mio. Euro), für 2022 wird aber nach wie vor eine Ausweitung des Investitionsvolumens auf mehr als 60 Mio. Euro angestrebt.



