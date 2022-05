Divergierende Segmententwicklung und deutlicher Ergebnisrückgang im Auftaktquartal - Jahresziele dennoch bestätigt



Cherry hat jüngst die Zahlen des ersten Quartals 2022 veröffentlicht. Wie bereits im Earnings Call zum FY 2021 Ende März avisiert, sank der Konzernumsatz mit -12,6% yoy zweistellig.



Geschäftsfelder mit stark unterschiedlicher Erlösentwicklung: Der Gaming-Bereich erzielte einen stark rückläufigen Umsatz von 11,9 Mio. Euro (Vj.: 18,8 Mio. Euro; -36,9% yoy). Ursächlich hierfür war vor allem eine erhebliche Verschärfung von Lieferengpässen bei Vorprodukten für Gaming-Tastaturen, wodurch die Hersteller Neuprodukteinführungen verschoben. Infolgedessen verzeichnete Cherry eine rückläufige Nachfrage nach entsprechenden Switches und erlöste mit seinen Schaltern lediglich 6,5 Mio. Euro (-51,0% yoy). Zudem verzögerten Lockdowns in China und Hong Kong den Produktions- und Lieferprozess in dem stark auf Asien ausgerichteten Segment. Das Geschäftsfeld Professional verzeichnete hingegen erneut eine zweistellige Wachstumsrate. Die Erlöse erhöhten sich auf 21,1 Mio. Euro (+11,6% yoy), wodurch ihr Anteil am Konzernumsatz in Q1 63,9% betrug (Vj. 50,1%). Sowohl der Bereich Digital Health (+10,2% yoy) als auch die Geschäftseinheit Office- & Industry-Peripherals (+12,5% yoy) zeigten indes eine erfreuliche Wachstumsdynamik.



Überproportionaler Ergebnisrückgang: Die bereinigte EBITDA-Marge sank infolge einer ausbleibenden Fixkostendegression auf 13,4% (Vj.: 29,0%). Entsprechend fiel die EBITDA-Margenreduzierung im Geschäftsfeld Gaming (7,4%; Vj.: 34,1%) deutlich höher aus als im Professional-Bereich (16,7%; Vj.: 24,0%). Der Profitabilitätsrückgang trotz des zweistelligen Top-Line-Wachstums ist in diesem Bereich insbesondere auf gestiegene Einkaufspreise sowie den geplanten Ausbau der Marketingaktivitäten im Zuge der avisierten B2C-Offensive zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA sank folglich um -61,1% yoy auf 3,9 Mio. Euro.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 28,00 Euro



