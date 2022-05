Sennheiser setzt stärker auf Profi-Audio- und Konferenztechnik

In der Wedemark ist auch ein Großteil der Entwicklung angesiedelt. Manche Beschäftigte bekamen Angebote, in die Schweiz zu wechseln.

WEDEMARK/BRASOV (dpa-AFX) - Nach der Abgabe seiner Konsumgüter-Sparte mit Kopfhörern und Lautsprechern für den Heimbedarf will Sennheiser mehr Geld in die Herstellung professioneller Audio- und Konferenztechnik stecken. Dazu sollen unter anderem am Stammsitz in der Wedemark bei Hannover ein neues Produktionsverfahren aufgesetzt und die Fertigung im rumänischen Brasov ausgebaut werden. Konkrete Investitionssummen nannte Sennheiser am Freitag auf Nachfrage noch nicht - die Entscheidungen seien jetzt aber auf den Weg gebracht, hieß es.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer