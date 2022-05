"Wahlcheck Mittelstand" Nordrhein-Westfalen Politik will Transformation aktiv unterstützen

Berlin (ots) - An diesem Sonntag, den 15. Mai 2022, sind rund 13 Millionen

Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, ihre Stimme zur

Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland abzugeben.



Nordrhein-Westfalen ist ein traditionelles Stammland des deutschen

Mittelstandes: Rund 730.000 kleine und mittlere Unternehmen bilden das

wirtschaftliche Rückgrat des Bundeslandes. Damit sind 99,3 Prozent aller

Unternehmen im Westen der Republik Mittelständler. 52 Prozent der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in kleinen und mittleren

Unternehmen tätig und rund 71 Prozent der jungen Auszubildenden durchlaufen

eines der erfolgreichsten Ausbildungssysteme für Fachkräfte weltweit - das duale

System in Berufsschule und mittelständischem Unternehmen.