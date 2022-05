Ernährungssicherung braucht nachhaltige Intensivierung

Berlin (ots) - Die wiedergewählte OVID-Präsidentin Kleinschmit von Lengefeld

fordert zuverlässige Energieversorgung, nachhaltige Intensivierung der

Agrarproduktion sowie die Vermeidung praxisferner Restriktionen für

Agrar-Lieferketten.



Anlässlich ihrer Wiederwahl zur OVID-Präsidentin für weitere zwei Jahre am 4.

Mai in Berlin, richtete Jaana K. Kleinschmit von Lengefeld einen Appell an die

Bundesregierung: "Angesichts großer weltweiter Herausforderungen auf den Agrar-

und Lebensmittelmärkten gilt es, die vom Bundeskanzler ausgerufene Zeitenwende

auch in dieser Branche unverzüglich umzusetzen und alles zu tun, um die Betriebe

in der gesamten Lieferkette bei der Sicherung einer globalen Ernährung zu

unterstützen. Eine stabile und kontinuierliche Versorgung mit bezahlbarer

Energie, vor allem Gas, ist hierfür unerlässlich, gleiches gilt auch für

agrarische Rohstoffe, wie Ölsaaten. Wenn die Energieversorgung für unsere

Unternehmen stockt oder gar ausfällt, führt dies unmittelbar zu einer spürbaren

Beeinträchtigung der Versorgung mit Lebensmitteln," so Kleinschmit von

Lengefeld.