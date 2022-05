Fairer Handel heißt Gerechtigkeit für alle - globale Lieferketten für Kleinbäuer*innen stärken / GEPA in Deutschland jetzt klimaneutral / Umsatzsteigerung 4,7 Prozent / Klimagerechtigkeit / Kaffeeweltmarkt (FOTO)

Wuppertal (ots) - Angesichts der aktuellen Krisen verschärfen sich die bereits

bestehenden ungerechten Bedingungen für die Produzentenorganisationen im

Globalen Süden weiter. Darauf hat das Fair Handelsunternehmen GEPA im 47. Jahr

seines Bestehens (Geburtstag am 14. Mai) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz

aufmerksam gemacht. Die Corona-Pandemie geht nahtlos in den erschütternden Krieg

in der Ukraine über mit weitreichenden globalen Folgen und die Klimakrise

verschärft sich weiter, obwohl sie im Alltag von den aktuellen Ereignissen

weitestgehend verdrängt wird. Vor diesem Hintergrund hat die GEPA im Livestream

Bilanz gezogen über das letzte Wirtschaftsjahr, aber auch über die Wirkung des

Fairen Handels und den mehrjährigen Schwerpunkt "Klimagerechtigkeit" berichtet.



Corona-Folgen gut aufgeholt





Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 hat der Fair Trade-Pionier den Auswirkungen gutgetrotzt und auch coronabedingte Umsatzverluste aus 2020 unterm Strich weiteraufgeholt. Daher konnte ein Großhandelsumsatz von 84,9 Millionen Euro erzieltwerden, eine Steigerung von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Konsument*innen kauften für rund 107,8 Millionen Euro (Umsatz zuEndverbrauchspreisen) z. B. Kaffee, Schokolade, Tee, Honig und Handwerksartikelein. "Das aktuelle Wirtschaftsjahr ist schwer zu prognostizieren, was derUkraine-Krieg mittelfristig konkret bedeutet, ist jetzt noch nicht abzusehen",so der Kaufmännische Geschäftsführer Matthias Kroth.GEPA: Vom Hafen in Deutschland bis ins Regal klimaneutral"Wir freuen uns sehr, dass wir ab jetzt als GEPA zertifiziert klimaneutral sind- also vom Hafen in Deutschland bis ins Regal", erklärte GEPA-GeschäftsführerMarke und Vertrieb, Peter Schaumberger . "Wir danken allen Engagierten sowie denVerbraucher*innen, die uns intensiv unterstützt haben. Sie leisten damit auchihren Beitrag zur Klimagerechtigkeit und letztlich auch zur Friedenssicherungund zu mehr Zukunftsperspektiven: zum Beispiel mit den beiden Klimaschokoladen#Choco4Change, von denen die vegane Variante mit Dattelsüße erfolgreich imletzten Herbst im Rahmen unserer europäischen Kampagne zurKlimagerechtigkeit 'CLIMATE JUSTICE - LET'S DO IT FAIR' eingeführt wurde." Proverkaufte Tafel fließen unter dem Motto "Mein Beitrag" 20 Cent in dieAnschaffung einer zweiten Verarbeitungsanlage für gemahlene Datteln. Damitwerden die Einkommensmöglichkeiten für die Bäuer*innen erhöht und die Nutzungvon klimabedingt trockeneren Datteln trägt dazu bei, Abwanderung in der Regionzu verhindern."Ca. 86,5 Prozent unseres Lebensmittelumsatzes erzielen wir mit fairenBio-Produkten, viele davon wie etwa Schokolade und Tee auch mit