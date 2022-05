GOYA-CHEF REIST NACH POLEN UND IN DIE UKRAINE UND SENDET EINE DRINGENDE BOTSCHAFT DES FRIEDENS, UM EINE GLOBALE NAHRUNGSMITTELKRISE ABZUWENDEN

CRACOW, Polen und JERSEY CITY, New Jersey, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Präsident und CEO von Goya, Bob Unanue, kehrt mit einer dringenden Friedensbotschaft nach Polen und in die Ukraine zurück, um den Krieg zu beenden und so eine Hungersnot und eine globale Nahrungsmittelkrise abzuwenden.

https://youtu.be/5MgeHkTIFjA

„Die Ukraine ist einer der größten Agrarexporteure und dies ist eine kritische Pflanzsaison. Viele der ukrainischen Bauern sind zu Soldaten geworden. Wenn wir diesen Krieg jetzt nicht beenden, werden die Landwirte nicht in der Lage sein, die notwendigen Ressourcen, die die Welt zum Überleben braucht, anzubauen und zu exportieren. Wir werden unweigerlich in eine weltweite Nahrungsmittelknappheit geraten", sagte Bob Unanue auf einer Pressekonferenz im Heiligtum der Göttlichen Barmherzigkeit in Krakau-Łagiewniki, Polen, am Donnerstag, den 12. Mai 2022, der mit dem Jubiläum der Erscheinung der Gottesmutter im Dorf Hrushiv, Ukraine, am 12. Mai 1914 zusammenfällt.

Mit der Unterstützung der Kolumbusritter, die der Erzdiözese Częstochowa geholfen haben, ein Heim für 100 Waisenkinder zu errichten, antwortet Goyas zweite humanitäre und spirituelle Mission in Polen und der Ukraine auf den jüngsten Gebetsaufruf von Papst Franziskus. „Die Kolumbus-Ritter leben den Gründungsauftrag des seligen Pater Michael McGivney, den Schwachen zu helfen, insbesondere den Witwen und Waisen", sagte Szymon Czyszek, Direktor für internationales Wachstum der Ritter in Europa. „Wir sehen, dass die Schwachen heute die ukrainischen Familien, Frauen und Kinder sind, und wir als Ritter können nicht gleichgültig gegenüber ihrem Leid sein."

Mit Goya Cares setzt Goya sein Engagement für Frauen und Kinder fort und finanziert Organisationen wie die Aerial Recovery Group, die Knights of Columbus und die Schwestern Unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit, die durch ihr ursprüngliches Apostolat der „Mercy Houses" einen sicheren Hafen für Frauen und Mädchen bieten, die von Ausbeutung bedroht oder betroffen sind.

„Gott hat die Menschheit erschaffen und die Menschheit hat alle Möglichkeiten geschaffen, sich selbst zu zerstören. Wir müssen die zerstörerischen Waffen des Hasses und des Krieges aufgeben und uns voll und ganz auf die Macht Gottes und des Gebets verlassen. Ich habe die Hoffnung, dass die Menschheit Liebe und Schutz annimmt und Hass und Zerstörung verhindert", fuhr Bob Unanue fort.