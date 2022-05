ALTENBERGE (dpa-AFX) - Startschuss für den Wahlkampf-Endspurt: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geht nach jüngsten Umfragen mit Rückenwind in die letzten Stunden bis zur Landtagswahl an diesem Sonntag in Nordrhein-Westfalen. "Wahlkampf macht Spaß. Die Stimmung ist gut. Von mir aus könnte er noch zwei Wochen weitergehen", sagte der 46-Jährige am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Firmengelände der Schmitz Cargobull AG in Altenberge im Münsterland.

"Wir werben dafür, dass die Menschen uns am Sonntag das Vertrauen geben. Wer am Ende vorne liegt und das stärkste Ergebnis hat, der hat dann auch den Auftrag, eine Regierung zu bilden", stellte Wüst klar. "Darum geht es: dass wir in Nordrhein-Westfalen stabile Verhältnisse haben und machen können, worauf es ankommt."