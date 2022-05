Elektrifizierung des Fuhrparks mit Athlon Rent testen / Abo-Line wird um Polestar-Fahrzeuge erweitert

Düsseldorf (ots) - Athlon Rent Abo-Line ermöglicht Unternehmen Elektromobilität

"zum Ausprobieren" / Neue Polestar-2-Modelle erweitern das Produktportfolio an

vollelektrischen Fahrzeugen / Aktion 6+1 bei Abo-Abschluss bis Ende Juli: sechs

Monate buchen und sieben fahren



Über die Erweiterung ihrer Flotte mit Elektrofahrzeugen oder sogar den

kompletten Umbau denken viele Unternehmen nach. "Es gibt einige Faktoren, die

vor der Entscheidung zur Elektrifizierung des Fuhrparks beachtet werden sollten,

und die von den Mobilitätsanforderungen und Rahmenbedingungen vor Ort abhängen",

sagt Doris Brokamp, Chief Commercial Officer von Athlon Germany. Athlon bietet

hier eine ganzheitliche Beratung und ermöglicht Unternehmen mit der Athlon Rent

Abo-Line, die Praxistauglichkeit sechs Monate oder länger zu testen. Dazu hat

Athlon Rent das Produktportfolio um weitere vollelektrische Fahrzeuge von

Polestar erweitert.





"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden Flexibilität und Sicherheit geben. DieAthlon Rent Abo-Line ist die ideale Lösung für Fuhrparkverantwortliche, die sichein besseres Bild über die Nutzungsmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen machenwollen. Gleichzeitig haben Dienstwagenberechtigte und Mitarbeitende dieMöglichkeit, Elektromobilität auszuprobieren. Das kann ein wichtiger Baustein inRichtung nachhaltiger Fuhrpark sein", unterstreicht Brokamp. Nachhaltigkeitspielt für Athlon eine tragende Rolle.Mit dem Auto-Abo von Athlon Rent können einfach und unkompliziert reineElektrofahrzeuge ohne langfristige Bindung getestet werden. "Die Laufzeit derAbos liegt bei uns zwischen sechs und 24 Monaten. Es ist also möglich, einhalbes Jahr lang E-Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen und zu analysieren,ob sie für die eigene Flotte geeignet sind", unterstreicht Eric Wolf, TeamleiterAthlon Rent.Attraktive Fahrzeuge: Polestar 2 verspricht starke PerformanceAthlon Rent hat unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Motorleistungen indas Portfolio aufgenommen, sodass die individuellen Bedürfnisse undAnforderungen der Geschäftskunden abgedeckt werden. Neu in der Flotte ist derPolestar 2: "Für alle, die sich für ein vollelektrisches Fahrerlebnisinteressieren, bieten wir ein besonderes Angebot bis Ende Juli 2022: Bei einemElektrofahrzeug-Abschluss in der Abo-Line für sechs Monate, ist der siebte Monatenthalten", so Wolf. Das gilt nicht für PlugIn Hybride.Die Vorteile der Athlon Rent Abo-Line liegen auf der Hand: Es gibt keine langenVertragslaufzeiten, eine attraktive Freikilometerregelung und eine festemonatliche Pauschale. Entscheidend für die Liquiditätsplanung ist außerdem, dass