DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Carl Zeiss Meditec von 178,80 auf 150,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizintechnikhersteller habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Für den weiteren Jahresverlauf bleibt die pandemiebedingte Lieferkettenproblematik in China ein Risikofaktor, diese scheint aber aktuell unter Kontrolle zu sein", hieß es weiter. Der neue faire Wert resultiere aus einem höheren Langfristzins./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 16:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 16:28 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.