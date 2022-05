Die hohe Inflation treibt nicht nur die USA schon bald in eine Stagflation - also in eine Situation, in der die Wirtschaft nicht mehr wächst oder schrumpft, aber die Preise dennoch hoch bleiben! Der Grund: wir sind bereits in den Anfängen einer Mangelwirtschaft, ob bei Agrarrohstoffen (Weizen), Öl und Gas, oder wichtigen Metallen (Aluminium etc.). Nicht nur deutsche Konzerne haben daher bereits den Schalter umgelegt: war zuvor alles zu jederzeit verfügbar und konnte "on demand" geliefert werden, so versucht man nun, nur noch jene Produkte zu verkaufen, die am meisten Marge bringen (sichtbar bei Autobauern). Trotz der heutigen Rally an den Aktienmärkten heißt das: die Inflation bleibt hoch, Notenbanken wie die Fed versuchen die Nachfrage nach unten zu drücken - aber das eigentliche Problem ist das fehlende Angebot! Die Folge: Stagflation und Mangelwirtschaft..

Hinweise aus Video: