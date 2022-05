Stimmungswandel, Kommentar zu Bondrenditen von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Geraume Zeit ist das Urteil an den Kapitalmärkten recht

einhellig - bisweilen vielleicht auch ein wenig einseitig - ausgefallen: Die

Inflation - wesentlich im Gefolge der Covid-19-Pandemie - ist dies- und jenseits

des Atlantiks auf mehrjährigen Hochs bzw. den höchsten Ständen seit Jahrzehnten.

Das muss die Notenbanken auf den Plan rufen, die sich mit einer geldpolitischen

Straffung gegen die hohe Teuerung stemmen müssen, damit sie nicht zur Gefahr

eines andauernden Währungs- und Kaufkraftverlustes wird. Die Bondmärkte nehmen

dies vorweg. Die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA und erwartungsgemäß -

mit Nachlauf - in der Eurozone führte zu steigenden Bondrenditen. Die Diskussion

unter Marktakteuren und Volkswirten war im Wesentlichen über die Inflationsseite

bestimmt. Mahnende Stimmen in Richtung Konjunkturrisiko waren entweder

Mangelware oder wurden übertönt.



Die zehnjährige Bundrendite schwang sich in diesem Jahr auf Höhen, die man seit

rund sieben Jahren nicht mehr gesehen hatte. 1 % konnte bei der laufenden

Verzinsung wieder eingestrichen werden. Solche Niveaus gab es zuletzt im Juni

2015. Selbst 1,1 % wurden fast schon mit Leichtigkeit überschritten. Am

US-Staatsanleihenmarkt gingen die zehnjährigen Sätze bis über 3,1 %. Und nun in

diesen Tagen die Rolle rückwärts. Zehnjährige Bunds machten Riesenschritte

zurück unter die 1-Prozent-Marke. Bis auf 0,84 % ging es herunter. Damit einher

geht eine Änderung der Betrachtung.