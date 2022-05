ACE Green Recycling stellt weltweit vier neue Anlagen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien vor

BELLEVUE, Wash., 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das in den USA ansässige Unternehmen für Recyclingtechnologie ACE Green Recycling (ACE) gibt seine Pläne zum Bau und Betrieb von vier neuen Anlagen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien bekannt, die eine geplante jährliche Gesamtkapazität von über 30.000 Tonnen haben werden. Die vier Standorte werden bisher unterversorgte Recyclingmärkte erschließen und regionalen Märkten eine emissionsfreie, kohlenstoffneutrale Recyclinglösung bieten, um die weltweite Verbreitung von Lithium-Ionen-Batterien zu unterstützen. Lithium-Ionen-Batterien werden derzeit in den meisten tragbaren elektronischen Geräten und Elektrofahrzeugen der Welt eingesetzt und können auch als Energiespeicher für das Stromnetz dienen.

ACE plant derzeit Anlagen in Thailand, Indien und den USA mit einer geplanten Kapazität von 10.000 Tonnen in Indien und Thailand und 20.000 Tonnen in den USA. Es wird erwartet, dass der Betrieb in Indien im dritten Quartal 2022 mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von 1800 Tonnen pro Jahr aufgenommen wird, während die Anlagen in Thailand und den USA im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden, wobei die volle Betriebskapazität in allen Anlagen bis 2025 erreicht werden soll.

ACE hat vor kurzem sein Flaggschiff, einen kombinierten Recyclingpark für Blei- und Lithium-Ionen-Batterien in Texas, USA, angekündigt. Mit der Ankündigung von Plänen zur gleichzeitigen Errichtung von Anlagen in Asien arbeitet ACE daran, ein globaler Akteur für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien zu werden. Das Unternehmen wird sein firmeneigenes hydrometallurgisches Recyclingverfahren einsetzen, das einen völlig emissionsfreien Niedrigtemperaturprozess mit marktführenden Rückgewinnungsraten von über 98 % kombiniert. ACE kann auch wertvolle Metalle wie Kupfer und Aluminium erfolgreich zurückgewinnen und ist gleichzeitig in der Lage, eine Vielzahl der weltweit am häufigsten verwendeten Lithium-Ionen-Batteriechemien zu verarbeiten. Im Einklang mit seinem Umweltethos erzeugt das Verfahren auch keine giftigen festen Abfälle oder Abwässer.