Therapixel gibt den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 15 Mio. EUR für den Einsatz von MammoScreen® 2D/3D bekannt

Paris, Nice, Frankreich und Chicago (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen wird die

kommerzielle Vermarktung seiner Lösung für die 2D/3D-Mammographie mit

künstlicher Intelligenz beschleunigen und sich dabei auf die Vereinigten Staaten

konzentrieren.



Therapixel (http://www.therapixel.com/) , Entwickler und Anbieter von

MammoScreen®, einer Software für die Mammographie mit künstlicher Intelligenz,

gibt heute die Einwerbung von 15 Mio. EUR in Serie B bekannt.





Diese Transaktion wurde von Crédit Mutuel Innovation und CapHorn geleitet,zusammen mit Verve, Sham Innovation Santé und den Altinvestoren Omnes,IT-Translation, M-Capital und Région Sud Investissement. Diese Finanzierung wirdes Therapixel ermöglichen, seine kommerzielle Präsenz in den Vereinigten Staatenzu beschleunigen, weitere einzigartige Funktionen für MammoScreen auf den Marktzu bringen und die Grenzen seiner intelligenten Diagnosehilfe für dieMammographie noch weiter zu verschieben.MammoScreen verfügt über zwei FDA-Zulassungen in den Vereinigten Staaten für die2D- und 3D-Mammographie (Tomosynthese) und wird bereits in großen Netzwerken vonBrustkrebsvorsorgekliniken eingesetzt. MammoScreen verwendet einen einzigartigenScore, den MammoScreen Score(TM), um auf einen Blick den Verdachtsgrad einesMammogramms anzuzeigen. Auf diese Weise können sichere Läsionen bestätigt undwertvolle Zeit durch eine schnellere Erkennung von gutartigen Fällen gespartwerden. Radiologen können sich so in ihrer Entscheidung sicherer fühlen und mehrZeit für schwierige Fälle aufwenden, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.Matthieu Leclerc-Chalvet, Chief Executive Officer von Therapixel , erklärt: "Wirsind sehr zufrieden, diese neue Finanzierungsrunde mit Investoren abzuschließen,die im Bereich der Digital Health tätig sind. Diese Mittel werden es unsermöglichen, unser amerikanisches Team mit neuen Vertriebs- undSupportmitarbeitern zu erweitern und unsere kommerziellen Aktivitäten zuintensivieren. Mit einer bereits jetzt starken Pipeline ist Therapixel für einsignifikantes Wachstum bereit und wird einen entscheidenden Einfluss auf dieBrustkrebsvorsorge haben."Pierre Fillard, Chief Scientific and Technology Officer und Gründer vonTherapixel , fährt fort : "Dies ist ein wichtiger Schritt für Therapixel, undich bin stolz auf die Leistungen unserer Teams in Kooperation mit den Partnernaus der Radiologie. Wir werden die Einführung einer neuen Generation von KIbeschleunigen, die es Frauen ermöglicht, von einer frühzeitigen Erkennung mitweniger Ängsten zu profitieren und Radiologen bei der ständig wachsendenNachfrage nach Bildgebung zu unterstützen. Wir werden auch die regulatorischen