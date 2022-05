BOE stellt das weltweit erste 55 Zoll 8K AMQLED Display vor, das auf der SID Display Week mit einem extremen visuellen Erlebnis debütiert

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Kürzlich hat die BOE Technology GroupCo., Ltd. erfolgreich das weltweit erste55-Zoll-8K-Aktivmatrix-Quantenpunkt-Leuchtdioden-Display (AMQLED) entwickelt,das derzeit auf der SID Display Week 2022 in San Jose, Kalifornien, ausgestelltwird. Dies ist ein weiterer Innovationsdurchbruch im Bereich derAktivmatrix-Quantenpunkt-Displays nach der Veröffentlichung der55-Zoll-4K-AMQLED-Display-Demo im Jahr 2020. Dieses weltweit erste55-Zoll-8K-AMQLED-Display nutzt die Elektrolumineszenz-Quantenpunkt-Technologiein Kombination mit dem Oxid-TFT-Antrieb und dem Tintenstrahldruckverfahren füralle Funktionsschichten (außer der Kathode), was es zu einem echten "aktivenselbstemittierenden Quantenpunkt-Display" macht.Quantenpunkte, die auch als Halbleiter-Nanokristalle bekannt sind, habeneinzigartige physikalische Eigenschaften wie eine abstimmbareEmissionswellenlänge und eine geringe Halbwertsbreite. Im Vergleich zurQuantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie ist AMQLED frei vonHintergrundbeleuchtung, während die Quantenpunkte durch injizierten Stromlaminiert werden. Die AMQLED-Technologie hat die Vorteile der Selbstemission,der großen Farbskala und der langen Lebensdauer usw., was sie zu einemWegbereiter der Quantenpunkt-Displaytechnologie macht. Inzwischen gilt derTintenstrahldruck als das am meisten gemeinsame Herstellungsverfahren für dieQLED-Massenproduktion, das die Auslastung der Materialien erheblich verbessernund damit die Herstellungskosten effektiv senken kann.Gegenwärtig befindet sich die elektrolumineszente AMQLED-Displaytechnologie ineiner "Explosionsphase" und zieht die Aufmerksamkeit der akademischen Welt undder wichtigsten Akteure der Displayindustrie auf der ganzen Welt auf sich. Durchkontinuierliche Innovation hat BOE eine Reihe von AMQLED-Displays auf den Marktgebracht, darunter die 5-Zoll-, 14-Zoll- und 55-Zoll(4K)-Demos. BOE ist führendin der Entwicklung der Quantenpunkt-Displaytechnologie und hat einen wichtigenSchritt in Richtung Massenproduktion der AMQLED-Technologie gemacht. DieEinführung der weltweit ersten 55 Zoll 8K AMQLED-Demo zeigte, dass BOE einer derführenden Akteure im Bereich der Quantenpunkt-Displays ist, was die weltweiteWettbewerbsfähigkeit der chinesischen Display-Industrie weiter verbessern wird.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpgPressekontakt:Cindy Tian,tianxinyu@boe.com.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128428/5221966OTS: BOE Technology Group Co., Ltd.