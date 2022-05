Falcon's entwirft bahnbrechende Attraktionen für den ersten und größten Wasserthemenpark Saudi-Arabiens und der Region

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe für

immersive Unterhaltung im Qiddiya-Wasserthemenpark mit einzigartigen

Fahrgeschäften und fortschrittlichem nachhaltigem Design



In Saudi-Arabien wird bald der erste und größte Wasserthemenpark des Landes

gebaut. Er entsteht derzeit in Qiddiya - der zukünftigen Hauptstadt für

Unterhaltung, Sport und Kultur - am Rande der saudischen Hauptstadt Riad. Die

von Falcon's Beyond, gab bekannt, die Gesamtkonzeption des Parks in

Zusammenarbeit mit der Qiddiya Investment Company (QIC) entwickelt zu haben -

dem Unternehmen, das die Entwicklung des Unterhaltungsprojekts Qiddiya

vorantreibt.