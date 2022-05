LEGOLAND® CALIFORNIA RESORT ENTHÜLLT DIE WELTPREMIERE DER ERSTEN LEGO® FERRARI BIULT AND RACE ATTRAKTION!

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Das LEGOLAND California Resort eröffnet am 12. Mai mit einer offiziellen

Eröffnungsfeier für seine neueste Attraktion, LEGO Ferrari Build and Race, die

größte Tourismussaison

- Modernste digitale Technologie ermöglicht es den Gästen, ihren eigenen LEGO

Ferrari zu bauen, zu testen und zu fahren

- Das lebensgroße LEGO Modell des Ferrari F40, das aus mehr als 350.000 LEGO

Teilen gebaut wurde, war auf der Veranstaltung zu sehen und wird ein ständiger

Mittelpunkt der Attraktion sein



Starten Sie Ihre Motoren! Gestern hat das LEGOLAND® California Resort seine

neueste Attraktion, LEGO® Ferrari Build and Race, vorgestellt. Die neue

Attraktion profitiert von der zunehmenden Popularität der Formel 1 (die

Zuschauerzahlen sind im Vergleich zu 2020 um 56 % gestiegen (https://c212.net/c/

link/?t=0&l=de&o=3535870-1&h=1303701162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3535870-1%26h%3D2777645719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fracer

.com%252F2021%252F08%252F10%252Finsight-whats-driving-f1s-u-s-boom%252F%26a%3Dup

%2B56%2525%2Bcompared%2Bto%2B2020&a=im+Vergleich+zu+2020+um+56%C2%A0%25+gestiege

n) ), und versetzt die Besucher mit modernster digitaler Technologie auf den

Fahrersitz, wie sie es in keinem anderen LEGOLAND Themenpark der Welt je erlebt

haben.