"Die Konferenz ist die erste dieser Art in Lateinamerika. Sie richtet sich andiese Investoren, um ihnen die Realität unserer Städte aufzuzeigen undFortschritte bei der Schaffung neuer Partnerschaften zu erzielen. Latimpactosetzt sich für mehr Wissen und Vernetzung ein, um bessere Ergebnisse zuerzielen, indem es bei der Investition, Verwaltung, Messung und Bereitstellungnichtfinanzieller Unterstützung strenger vorgeht" , erklärt Carolina Suárez, CEOvon Latimpacto.Während der dreieinhalbtägigen Veranstaltung besuchten die Teilnehmer mehr alszehn soziale und ökologische Projekte. Im Rahmen der Konferenzen haben wir unsmit den Faktoren befasst, die Lateinamerika zu einem fruchtbaren Boden fürImpact Investment machen: 11 gemeinsame Kollektive zu den Themen Migration,Gender, Klimaschutz, frühkindlicher Bildung und Messung sozialer Auswirkungen, 7Workshops zu "Impact Investment" und "Blended Finance", 1 Live-Demo mit 11Präsentationen zu Bildung, Ökosystementwicklung und Initiativen zur ländlichenEntwicklung, sowie die Veröffentlichung des Berichts über Klima und Naturschutz.Sandra Breka, Geschäftsführerin der Robert-Bosch-Stiftung, sagt: "In Europamangelt es an Wissen über Lateinamerika und daher gibt es auch kein richtigesEngagement. Deshalb ist es wichtig, eine Gemeinschaft der Unterstützung inLateinamerika zu haben, die uns das notwendige Wissen vermittelt."Die neu geknüpften Verbindungen werden voraussichtlich in den nächsten MonatenFrüchte tragen, unterstützt vom Latimpacto-Team, das in Mexiko, Brasilien, Chileund Kolumbien tätig ist.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.latimpacto.org/ .Informationen zu LatimpactoLatimpacto ist eine Organisation, die die Wirkung von Investitionen undInitiativen in Lateinamerika durch die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren undden Finanzinstrumenten maximiert. Latimpacto nutzt das Wissen ihrerSchwesternetzwerke mit mehr als 17 Jahren Erfahrung und fast 1300 Mitgliedern,die in Europa (EVPA), Asien (AVPN) und Afrika (AVPA) investieren.Pressekontakt:María Paula Vásquez,Telefon: 57 321 638 2737Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163130/5221973OTS: Latimpacto

BOGOTÁ, Kolumbien (ots/PRNewswire) - - Latimpacto , der wichtigste Förderer sozialer und ökologischer Investitionen in Lateinamerika, veranstaltet sein erstes Event in Cartagena, Kolumbien. An Impact Minds: Standing Together nahmen Schauspieler wie Larry Sacks, Mission Director bei USAID Kolumbien, Juan Carlos Mora, Präsident von Bancolombia, und Sandra Breka, Geschäftsführerin der Robert-Bosch-Stiftung , teil. Auf der Grundlage ihrer Erfahrung als Führungspersonen inspirierten sie mehr als 350 Teilnehmer aus 25 Ländern aus Lateinamerika, Europa, Asien und Afrika, darunter Organisationen wie Impact Funds, Stiftungen, Familienunternehmen und Firmen.

Impact Minds Standing Together, eine Veranstaltung von Latimpacto zur Förderung von sozialen und ökologischen Investitionen in Lateinamerika

