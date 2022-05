Feiern Sie das vierjährige Bestehen von BingX mit vier Wochen Preisen im Wert von über 50.000 USDT

Singapur (ots/PRNewswire) - BingX freut sich darauf, im Mai 2022 sein

vierjähriges Bestehen zu feiern. Um das Ereignis noch fröhlicher zu gestalten,

wird BingX einen einmonatigen Wettbewerb mit Einzel- und Gruppenpreisen im Wert

von über 50.000 USDT durchführen.



BingX (https://bingx.com/en-us/) wurde ursprünglich im Jahr 2018 gegründet und

hatte immer das Ziel, den Handel für alle einfacher zu machen. Zu diesem Zweck

hat das Team verschiedene Optionen untersucht, die zur Entwicklung einer

globalen Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate

führten, die Hunderte von Kryptowährungen unterstützt. So können die Nutzer von

einem sicheren, zuverlässigen, offenen und nutzerzentrierten Ökosystem mit

intuitiven Social-Trading-Elementen profitieren. Heute ist BingX die weltweit

führende Social Trading-Plattform.





Mit über 20.000 Copy-Tradern und kumulativ 5.000 täglichen Tradern, die sich aufdie hochmoderne Copy-Trading-Funktion von BingX verlassen, gewinnt die Plattformweiter an Dynamik. BingX ist eine regulierte und staatlich zugelassenePlattform, auf die überall zugegriffen werden kann, auch in der EU, den USA,Kanada und Ozeanien. BingX verfügt in all diesen Regionen über dieerforderlichen Betriebslizenzen, was die Konformität des Unternehmens mit dengesetzlichen Bestimmungen bestätigt.Wenn BingX vier Kerzen auspustet, wird das Team einen vierwöchigen Wettbewerbfür alle Nutzer veranstalten. Die Anmeldefrist beginnt am 14. Mai 2022 und endetam 10. Juni 2022. Der Wettbewerb selbst beginnt am 20. Mai 2022 und läuft biszum 17. Juni 2022. Der Wettbewerb besteht aus den Spitzenverdienern und derBeliebtheitsliste.Alle registrierten BingX-Nutzer werden auf der Grundlage ihres Gesamteinkommenspro Woche eingestuft. Die fünf bestplatzierten Nutzer erhalten wöchentlichePreise, die sich nach ihrer Platzierung richten. Außerdem nehmen die Nutzerautomatisch am Beliebtheitswettbewerb teil, bei dem sie jeden Tag "Likes" vonanderen BingX-Nutzern sammeln können. Alle Teilnehmer können täglich einenanderen Spieler "liken"Der 50.000-Dollar-USDT-Wettbewerb von BingX wird sich über drei Wochen hinziehenund in das große Finale münden. Im Finale werden jede Woche die 30 besten Nutzerund die 100 beliebtesten Spieler gegeneinander antreten.Die drei Gruppen der 30 besten Spieler werden gegeneinander antreten, um die 10besten Einkommensempfänger zu ermitteln, die Ranglistenprämien im Wert von biszu 117.000 USDT erhalten.Die 100 beliebtesten Nutzer werden in eine Team-Popularitätsliste aufgenommen.Die Spieler können jedem Team beitreten, um dessen Popularität zu steigern,wobei mehr Spieler zu beliebteren Teams führen. Die drei beliebtesten Teamswerden sich die Boni und Belohnungen im Wert von über 45.000 USDT teilen.Elvisco Carrington, Direktor für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit beiBingX, fügt hinzu:"Dieses Turnier wird ein abenteuerliches Ereignis mit vielen unterhaltsamenAktivitäten für alle sein. Wir glauben, dass dies eine großartige Möglichkeitfür uns ist, unseren Nutzern zu zeigen, wie sehr wir sie schätzen. Wettbewerbetragen dazu bei, das Engagement und die Interaktion in der Gemeinschaft zufördern, und das ist genau das, was wir wollenMerken Sie sich Ihre Termine vor und machen Sie mit beim Wettbewerb zum 4.Geburtstag von BingX und gewinnen Sie!Über BingXGegründet im Jahr 2018, BingX hat sich zur weltweitführenden sozialen Handelsplattform entwickelt. Es handelt sich um eineglobale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, dieein sicheres, zuverlässiges, benutzerorientiertes und offenes Ökosystem mitintuitiven Social-Trading-Funktionen bietet, um die gesamteKryptowährungsbranche zu bereichern. In den Ländern und Regionen, in denen BingXtätig ist, ist das Unternehmen registriert oder hat Lizenzen fürFinanzdienstleistungen, die von den lokalen Regierungen anerkannt undreguliert werden.