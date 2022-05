Das Scantech-Kalibrierzentrum ist nach ISO/IEC 17025 2017 akkreditiert

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Scantech (https://www.3d-scantech.com/) , ein

auf die Entwicklung und den Vertrieb von 3D-Scannern spezialisiertes, weltweit

tätiges Unternehmen für 3D-Messungen freut sich bekannt zu geben, dass sein

Kalibrierlabor/Zertifizierungszentrum (CAL/CERT Center) die Akkreditierung nach

ISO/IEC 17025:2017 vom China National Accreditation Service for Conformity

Assessment (CNAS) erhalten hat.



Es ist uns eine große Ehre, das erste Kalibrierlabor eines Unternehmens zu sein

, das von der CNAS in China die CMC-Akkreditierung gemäß der Spezifikation JJF

1951-2021[1] erhält (die offiziell am 28..Juni 2022 eingeführt wird).