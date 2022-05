Pininfarina bringt erste NFT-Kollektion rund um den Modulo heraus

Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Pininfarina präsentiert eine beeindruckende

NFT-Kollektion, die auf einem der ikonischsten und futuristischsten

Automobildesigns aller Zeiten basiert - dem Pininfarina-Konzeptfahrzeug "Modulo"

.



Die Pininfarina-NFTs rund um den Modulo, die in Zusammenarbeit mit 1of1, denLuxus-NFT-Spezialisten - mit der Unterstützung von ARTM Technologies - bei derEntwicklung von Lösungen für das Metaversum, sowie in Zusammenarbeit mit demlegendären Musiker Sasha Sirota auf den Markt kommen, werden als Serie von fünfKunstwerken angeboten, die dann von RM Sotheby's im Rahmen einer speziellenOnline-Auktion von 24. bis 26. Mai 2022 versteigert werden. Bitte klicken SieHIER (https://rmsothebys.com/en/auctions/pf22) .Die NFT-Kollektion ist von den "einmaligen" Original-Skizzen des Moduloinspiriert, die bis heute im Privatarchiv von Pininfarina aufbewahrt und inaktiver Zusammenarbeit mit dem Designteam von Pininfarina entwickelt wurden.Jedes einzigartige NFT besteht aus einem Paket künstlerischer undexperimenteller Komponenten, die es dem NFT-Besitzer ermöglichen, Teil deslegendären Vermächtnisses von Pininfarina zu werden, indem er Zugang zu einerReihe von Vergünstigungen und außergewöhnlichen Inhalten erhält.Jedes NFT zeichnet sich durch eine künstlerische Videoanimation mitOriginal-Soundtracks und einem einzigartigen historischen Setting aus. Jedes NFTpräsentiert den Modulo in einem anderen Kontext, jeweils angesiedelt in den fünfJahrzehnten von den 1970 bis 2020.Jedes NFT wird außerdem Originalinhalte wie die Skizzen der ursprünglichen undseltenen Zeichnungen und exklusive Erfahrungen aus der realen Welt präsentieren(unter anderem ein exklusiver Besuch im Firmenmuseum in Begleitung vonPininfarinas Vorstandsvorsitzendem Paolo Pininfarina). Außerdem gibt es privateSitzungen mit dem Designteam . Darüber hinaus erhalten die NFT-Besitzer eineeinzigartige digitale Nachbildung des Pininfarina Modulo - das allererstePininfarina-Auto im Metaversum. Mit jedem der NFT-Pakete werden den Eigentümernaußerdem gerahmte, physische Kunstwerke des Modulo angeboten." Wir sind stolz darauf, dass unsere erste NFT-Kollektion dem Modulo neues Lebeneinhaucht. Das 1970 entworfene Konzeptfahrzeug ist ein Manifest derPininfarina-Äshetik: Schönheit und Innovation, um die Zukunft zu gestalten", soder Vorsitzende Paolo Pininfarina ."Wir haben die Absicht, die Grenzen und Möglichkeiten der NFT-Welt zu erkunden.Die Metaversum ist ein Bereich, zu dem wir einen wesentlichen Beitrag leistenkönnen, denn wir sind seit 90 Jahren innovativ und kreativ tätig. Unser immenseskreatives Archiv und die Fähigkeit, sich die Zukunft des Designs mit denfortschrittlichsten Technologien vorzustellen, eröffnet neue Wege für diewirtschaftliche Zukunft unserer Marke", erklärte Silvio Angori, CEO vonPininfarina .Mehr entdecken: https://youtu.be/7eVnfIDKtVs