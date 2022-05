SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Einschätzung von Rüstungskontrollexperten in den USA nach langer Unterbrechung die Bauarbeiten an einem zweiten Reaktor in seinem umstrittenen Atomkomplex Yongbyon wiederaufgenommen. Er könne nicht sagen, wann der Reaktor in Betrieb gehen könne, schrieb der Experte Jeffrey Lewis auf Twitter. "Aber er ist zehnmal so groß wie der existierende Reaktor in Yongbyon - und würde zehnmal so viel Plutonium für Nuklearwaffen produzieren."

Lewis hatte vor einigen Tagen zusammen mit seinen Kollegen Joshua Pollack und David Schmerler vom James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) einen Bericht über die Aktivitäten in Yongbyon veröffentlicht. CNS forscht auf dem Gebiet der Nicht-Verbreitung von Kernwaffen.