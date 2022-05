INFiLED präsentiert beeindruckenden Messestand auf der ISE2022 in Barcelona

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 10. Mai enthüllte INFiLED, ein weltweit

führender Hersteller von LED-Anzeigen, auf der ISE2022 in Barcelona offiziell

seinen beeindruckenden Stand in Halle 3 3B400. Der Stand zeigt die neuesten

innovativen Produkte von INFiLED und wird noch bis zum 13. Mai zu sehen sein.



Die ISE gilt als die weltweit größte AV- und Systemintegrationsmesse und wird

auch als die wichtigste Plattform für Hersteller und Dienstleister angesehen, um

kreative Produkte und Lösungen auf dem Multitechnologiemarkt vorzustellen. Als

einer der beliebtesten Aussteller auf der ISE wurde INFiLED bereits zum siebten

Mal in Folge eingeladen, auszustellen. Auf der diesjährigen ISE2022 präsentiert

INFiLED sein umfangreiches Angebot an herausragenden LED-Displays, die für eine

Vielzahl von Anwendungsszenarien geeignet sind, Lösungen für xR-Studios,

Verleih, feste Installationen im Innen- und Außenbereich sowie viele andere, die

alle am Stand ausgestellt werden.