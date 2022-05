Nato ringt in Debatte zu Norderweiterung um Geschlossenheit

(Am Ende des fünften Absatzes wurde eine Aussage von US-Außenminister Blinken ergänzt. Im ersten Absatz wurde ein zweiter Satz zur Ankündigung Finnlands ergänzt. Der dritte Absatz wurde entsprechend angepasst, um eine Doppelung zu vermeiden.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Türkei knüpft ihr Ja zu einem Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens an Bedingungen und bedroht damit die Geschlossenheit des Bündnisses im Auftreten gegenüber Russland. Die Aussagen überschatteten am Sonntag auch die offizielle Ankündigung Finnlands, einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft zu stellen. Bei einem Treffen der Außenminister der 30 Bündnisstaaten in Berlin forderte die Türkei am Wochenende Unterstützung im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Zudem kritisierte Ankara, dass mehrere Länder wegen des türkischen Kampfes gegen diese Gruppierungen die Lieferung von Rüstungsgütern an die Türkei eingeschränkt haben.