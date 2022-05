(aktualisierte Fassung)



BERLIN (dpa-AFX) - Während die Pläne für eine Norderweiterung der Nato konkreter werden, hat Russlands Armee das belagerte Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol erneut schwer beschossen. Kämpfe gingen auch in anderen Teilen der Ukraine weiter. Finnlands Präsident und Regierungschefin verkündeten am Sonntag, dass das jahrzehntelang neutrale russische Nachbarland einen Antrag auf Beitritt zur Nato stellen will. Auch das traditionell bündnisfreie Schweden nahm am Sonntag weiter Kurs auf eine historische Kehrtwende: Die regierenden Sozialdemokraten sprachen sich für einen Nato-Beitritt aus. Viele Ukrainer feierten unterdessen inmitten aller Schreckensnachrichten den beispiellosen Sieg ihrer Band beim Eurovision Song Contest.

Ukraine wirft Russland Phosphor-Angriff vor - Angriffe in Region Lwiw