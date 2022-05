LUHANSK (dpa-AFX) - Ungeachtet schwerer russischer Angriffe kontrolliert die ukrainische Armee Angaben des regionalen Gouverneurs zufolge weiter rund zehn Prozent des ostukrainischen Gebiets Luhansk. Insbesondere die Außenbezirke der Städte Rubischne, Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hätten die Russen bislang nicht einnehmen können, teilte Serhij Hajdaj am Sonntag mit. Moskau hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass prorussische Separatisten mit Hilfe der russischen Armee knapp elf Wochen nach Kriegsbeginn bis an die Verwaltungsgrenzen von Luhansk vorgedrungen seien. Hajdaj bezeichnete diese Aussagen damals als "Fantasie".

In der ebenfalls ostukrainischen Region Donezk wurden unterdessen am Sonntag laut der Regionalverwaltung bei russischen Angriffen 3 Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt. Russland hatte am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen. Mittlerweile konzentrieren sich die Kämpfe maßgeblich auf den Osten und den Süden der Ukraine. Prorussische Separatisten erheben für die selbst ernannten Volkrepubliken Donezk und Luhansk, die wenige Tage vor dem Einmarsch von Russland anerkannt wurden, Anspruch auf das gesamte Gebiet der beiden ukrainischen Verwaltungsgebiete./haw/DP/zb