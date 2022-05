Die Einschläge in der Ströer-Aktie haben in den letzten zwei Jahren sichtlich zugenommen, trotzdem gelang es noch innerhalb des übergeordnet laufenden Aufwärtstrends frische Rekorde Anfang 2021 bei 82,50 Euro zu markieren. Dort allerdings strichen Käufer wieder die Segel und sorgten in einem ersten Schritt für Abschläge auf 65,00 Euro. In diesem Jahr kam es zu einem erneuten Crash auf knapp unter 50,00 Euro. Nachdem nun in der abgelaufenen Handelswoche ein Verlaufstief bei 49,25 Euro markiert wurde, schossen die Notierungen wieder hoch, allem Anschein nach könnte die jüngste Korrekturwelle am Unterstützungsniveau aus 2019/2020 nun ein Ende gefunden haben und wieder steigende Kurse freigeben. Eine engmaschige Beobachtung sollte jetzt nicht ausbleiben, für handfeste Kaufsignale ist es nämlich noch etwas zu früh.

Gegenbewegung begonnen

Kann die in der abgelaufenen Handelswoche gestartete Gegenbewegung weiter fortgesetzt werden und Ströer sich mindestens über das Niveau von 55,00 Euro zurückkämpfen, würden hieraus Kaufsignale in Richtung 59,45 und darüber an 62,10 Euro hervorgehen können. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 49,25 Euro würden allerdings wieder empfindliche Abschläge drohen, Ziele wären dann um 46,05 und darunter bei 41,80 Euro zu nennen.