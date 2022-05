Sowohl Zahlen zur Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze verfehlten die Erwartungen des Marktes deutlich. Aktuell gibt es wenig Hoffnung, dass die geldpolitischen Stützungsmaßnahmen durch die chinesische Notenbank helfen, einen neuen Aufschwung in China zu unterstützen. Solange das Coronavirus im Reich der Mitte grassiert, ist nicht von einem Umschwung in der chinesischen Volkswirtschaft auszugehen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die geplante Wiedereröffnung bis Juni glücken wird. Dann könnten die Börsen bald damit beginnen, die besseren Aussichten in China in steigenden Kursen vorwegzunehmen.