Coupa eröffnet Inspire in Berlin

BERLIN, 16. Mai 2022 /PRNewswire/ -- „United by the Power of Spend": Das Motto der Veranstaltung zeigt den Lösungsansatz auf, mit dem Coupa Software (NASDAQ: COUP), ein weltweit führendes Unternehmen im Business Spend Management (BSM), Unternehmen darin unterstützt, Ausgaben effektiver zu verwalten, um dem Druck des dynamischen Weltmarkts standzuhalten.

Auf der Coupa Inspire tauschen sich Führungskräfte aus den Bereichen Supply Chain, Beschaffung, Finanzen, Treasury und Technologie zum ersten Mal in Berlin darüber aus, wie sie Hürden für das Wachstum und Erfolg gemeinsam lösen können. Sie diskutieren Themen wie Lieferkettendesign, Nachhaltigkeit und Resilienz. Indem die Veranstaltung alle diese Köpfe zusammenbringt, kann das traditionelle Bereichs- und Silodenken aufgebrochen und Coupas Philosophie umgesetzt werden: Niemand ist allein so smart wie alle zusammen.

Führungskräfte weltweiter Topmarken – darunter AstraZeneca, BMW, B/S/H, Deutsche Post DHL Group, IKEA, Maersk, Nestlé, Puma, Swiss Re und Zurich Insurance – sprechen auf der Coupa Inspire über ihre Innovationen, Führungskompetenzen und Strategien.

Mehr als 2.500 Kunden setzen beim Ausgabenmanagement bereits auf Coupa und verwalten mit der Coupa-Plattform mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar an kumulierten Ausgaben. Coupa gilt als Pionier in Sachen Business Spend Management und wurde erst kürzlich von der unabhängigen Analystengruppe Forrester Research im Forrester Wave-Bericht über Supplier Value Management-Plattformen als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

„Business Spend Management ist längst nicht nur ein Thema des Backoffice, sondern auch bei CEOs und CFOs angekommen. Diese Unternehmen setzen auf Coupa, um alte Prozesse abzustreifen und durch ihre Geschäftsausgaben gewinnbringender und zielgerichteter zu agieren", erklärt der Vorstandsvorsitzende und CEO von Coupa, Rob Bernshteyn. „Ob Nachhaltigkeit, Supply Chain, Beschaffung oder Risikomanagement – in jedem zentralen Bereich stellt Coupa die Daten, Innovationen und Expertise bereit, die diesen Unternehmen helfen, erfolgreich zu sein."

Exemplarisch für die Partnerschaft mit Coupa stehen Unternehmen wie B/S/H, die auch auf der Inspire vertreten sind.

Coupa und B/S/H

B/S/H ist der größte europäische Hersteller von Haushaltsgeräten mit Sitz in Deutschland und führend bei digitalen Dienstleistungen. B/S/H entschied sich für Coupa, um damit mehr Synergien zwischen seinen Unternehmen zu schaffen und stabile und langfristige Lieferantenbeziehungen aufzubauen.

„Coupa liefert weit mehr als nur Einsparungen. Coupa schafft Transparenz über unsere weltweiten Ausgaben. Damit können wir strategisch vorgehen und auch stärker auf komplexe Themen wie Nachhaltigkeit fokussieren – einem Grundpfeiler von B/S/H, der ganz entscheidend für unseren Erfolg ist", erklärt Katrin Bogel, Senior Vice President und Einkaufsleiterin für indirekte Kategorien bei B/S/H.

Weitere Informationen über die Coupa Inspire finden Sie auf de.coupainspire.com/ . Medienbilder sind hier verfügbar.

Weitere Informationen über Coupa finden Sie auf coupa.com/de .

Foto ( JPG / PNG ): Rob Bernshteyn, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Coupa, am 5. April 2022 auf dem jährlichen Inspire USA-Event des Unternehmens in Las Vegas. Die Inspire EMEA wird am Dienstag, dem 17. Mai 2022 in Berlin eröffnet.

Über Coupa Software

Coupa stellt eine Cloud-Plattform für Business Spend Management (BSM) bereit, die Prozesse in den Bereichen Supply Chain, Beschaffung und Finanzen vereinheitlicht. Mithilfe von Coupa können Unternehmen auf der ganzen Welt den Wert ihrer Geschäftsausgaben maximieren und ihre Ziele erreichen. Mehr Infos unter coupa.com/de .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpg