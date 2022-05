Visa blickt nach starken Quartalszahlen vom 26. April optimistisch in die Zukunft. Trotz des Rückzuges aus dem Russlandgeschäft legten die GAAP-EPS um 23 Prozent auf 1,70 US-Dollar pro Aktie zu. Auch die Beeinträchtigung durch die Omicron Variante wirkte nur kurz und die Erholung der Weltwirtschaft ist weiter vorangeschritten, was der Visa-Umsatzentwicklung zugutegekommen ist. Das Visa-Management kann von solidem Wachstum in den meisten Ländern der Welt berichten. So stieg der aggregierte Netto-Umsatz um über 25 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar im 2. Quartal. Der Kreditkarten-Anbieter habe in allen Bereichen die Erwartungen übertroffen. Visa sollte zusätzlich von der Erholung des weltweiten Reiseverkehrs profitieren.

Zum Chart

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Visa in einem Aufwärtstrend, der zwar vom Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach wieder Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 bis Juli 2021 ist als „Choppy“ zu bezeichnen, wobei es in den Monaten August 2021 bis November 2021 überwiegend zu Kursverlusten gekommen ist. Anfang Dezember 2021 drehte der Kurs am Kernwiderstand bei 190,99 US-Dollar wieder nach oben, nachdem der Zahlungsabwickler den Einstieg in den Zahlungsverkehr auf Basis der Krypto-Technologie verlautbarte und wieder Phantasie für die Aktie entfachte. In weiterer Folge wurde dieser Kernwiderstand noch dreimal getestet, aber nie signifikant unterschritten. Aktuell befindet sich der Kurs in der Nähe dieses Kernwiderstandes, was zu einem vorteilhaften Chance-Risiko-Verhältnis bei einem potentiellen Einstieg führen könnte. Vorausgesetzt ist natürlich ein erneuter Kursanstieg auf Basis des Kernwiderstandes. Der Gewinn pro Aktie legt im Zeitraum 2017/18 bis 2023/24 im Schnitt um rund 14 Prozent pro Jahr zu. Dementsprechend fällt auch das erwartete KGV 2023/24 aktuell mit 20 als annehmbar aus.