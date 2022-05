Silberaktien haussieren

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Preise für Immobilien erhöhen sich im Märzquartal um 8,8 %.Preise für Wohneigentum erhöhen sich im Märzquartal um 10,7 %.Polens Inflationsrate steigt im April auf 12,4 % und erreicht den höchsten Stand seit 24 Jahren.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 55.836 Euro/kg, Vortag 56.484 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 20,97 $/oz, Vortag 20,84 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 937 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.880 $/oz, Vortag 1.883 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 109,48 $/barrel, Vortag 109,35 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich um 2,2 % oder 2,7 auf 124,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 3,4 %. Agnico gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten können First Mining 9,8 %, Argonaut 8,9 % und Entree 7,1 % zulegen. Belo Sun geben 4,2 % und Chesapeake 4,0 % nach. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 17,7 %, Minaurum 16,7 %, Abra 13,8 %, Aya 13,1 %, Endeavour 10,8 % Coeur 10,3 % und Fortuna 10,1 %. Aurcana fallen 21,7 % und New Pacific 4,9 %.