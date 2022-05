Am 4. Mai ist der Geschäftsbericht der Artnet AG für das Geschäftsjahr 2021 erschienen. Demnach steigerte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um 14 Prozent auf 24,6 Millionen US-Dollar. Zudem wurden die Geschäftsaktivitäten in drei Segmente gegliedert: Data, Marketplace und Media.

„Unser diversifiziertes Geschäftsmodell ist entscheidend, um uns erfolgreich am Markt zu behaupten und dürfte auch im laufenden Jahr eine Quelle des Wachstums sein“, prophezeit Jacob Pabst, CEO von artnet. Das in Berlin und New York ansässige börsengelistete Unternehmen unterhält neben diversen Informationsdiensten eine der weltweit führenden Online-Handelsplattformen für den Kunstmarkt. Das Ziel von artnet ist es, Transparenz in den Kunstmarkt zu bringen und den Austausch zwischen Galerien, Auktionshäusern, Sammlern und Kunstliebhabern durch Online-Reichweite und Vernetzung zu fördern.

Meistbesuchte Website der Kunstindustrie

Innerhalb des Segments Media verzeichnet artnet einen Umsatzanstieg von 40 Prozent. So wurden die Artnet News-Seite mehr als 100 Millionen Male aufgerufen, was einer Steigerung um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit der Einführung von Artnet News Pro im Mai 2021 hat sich das Unternehmen eine zusätzliche Einnahmenquelle erschlossen: Artnet News Pro bietet Abonnenten exklusive Artikel und Analysen.

„Mit mehr als 200 Millionen Seitenaufrufen auf all unseren Domänen sind wir die meistbesuchte Website der Kunstindustrie“, bilanziert Pabst. Insgesamt sei der Userverkehr um 30 Prozent angestiegen.

Erfolgreiche Online Auktionen: Einführung der ArtNFT-Website

Auch im Segment Market Place, in dem das Auktionsgeschäft (Artnet Auctions) angesiedelt ist, wurden im zurückliegenden Jahr beachtliche Umsatzzuwächse erzielt.Der durchschnittliche Transaktionswert der Auktionsverkäufe stieg im Vergleich zum Vorjahr um dreizehn Prozent auf 16,000 US-Dollar, während die Transaktionserlöse um sechs Prozent auf 5,1 Millionen US-Dollar zulegten. Im Bereich Online-Verkäufe ist artnet damit das viertgrößte Auktionshaus weltweit.

Gemäß seinem Anspruch, den digitalen Kunstmarkt weiterzuentwickeln, führte das Unternehmen ArtNFT, eine Web-3-fähige und Ethereum-kompatible Plattform für NFTs ein. Alleine die Eröffnungsversteigerung im vierten Quartal 2021 brachte mehr als 500 Millionen US-Dollar ein.