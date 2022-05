Anlass der Studie: Update

seit: 16.05.2022

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR 103,00.



Energiekontor (EKT) hat ihren Q1-Zwischenbericht veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt. Die Projektentwicklung lief mit 170 MW im Bau auf Hochtouren. Im April verkaufte EKT ein schottisches 34-MW-Projekt. Die Stromproduktion lag bis zu 5 % über dem langfristigen Durchschnitt, was auf eine deutlich höhere Leistung als im letzten Jahr hindeutet. Trotz der Herausforderungen in der Lieferkette und der Kostensteigerungen geht Energiekontor weiterhin von einem Gewinnwachstum von 10 bis 20 % im Jahr 2022 aus. Da das Unternehmen seine Transaktionsstruktur angepasst hat, um die negativen Auswirkungen möglicher Projektverzögerungen zu minimieren, und von den hohen Strompreisen profitiert, sehen wir Energiekontor auf dem besten Weg, unsere EBT-Wachstumsprognose von 15 % für 2022 zu erreichen. Wir glauben, dass die EKT-Aktie eine gute Absicherung gegen die hohe Marktunsicherheit darstellt, die durch die russische Invasion in der Ukraine und makroökonomische Stagflationstendenzen verursacht wird. Es wird dringend mehr Ökostrom benötigt, um die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern. Das Geschäftsmodell von Energiekontor ist ziemlich widerstandsfähig, da es die volatile Entwicklung von Wind- und Solarprojekten mit stabilen Cashflows aus der Ökostromproduktion kombiniert. Das 'Osterpaket' der Bundesregierung sieht eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie vor. Energiekontor ist mit ihrer ca. 4.400 MW starken deutschen Wind- und Solarpipeline bestens gerüstet, um davon zu profitieren. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht niedrigeren Kursziel von EUR103 (vorher: EUR105), da wir die gestiegene Rendite für risikolose Anlagen berücksichtigt haben. Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie von 'Hinzufügen' auf 'Kaufen' hoch, da das Aufwärtspotenzial zu unserem Kursziel nun >25% beträgt.



