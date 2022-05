Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen gingen am Freitag auf Erholungskurs und konnte die Verluste auf Wochenbasis etwas eingrenzen. Auslöser war ein Interview von Fed-Chef Jerome Powell, der für die beiden kommenden Zinsschritte Erhöhung um jeweils einen halben Prozentpunkt avisierte. Powell widersprach ausdrücklich Spekulationen, dass eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte geplant sei. Der Markt nahm diese Äußerung als Indiz dafür, dass Powell bei der Inflationsbekämpfung weiter Rücksicht auf die die Konjunktur nimmt. Der Dow Jones schloss 1,47 % fester bei 32.196 Punkten, während der S&P 500 um 2,39 % auf 4.023 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 stieg sogar um 3,70 % auf 12.387 Punkte. Bei den Einzelwerten stand am Freitag Twitter im Fokus. Elon Musk will die Übernahme des Nachrichtendienstes vorerst aussetzen, bis geklärt ist, wie hoch die Anzahl von Twitter-Accounts ohne echte Kunden („Fake-Accounts“) wirklich ist. Der Markt wertet das als Versuch den Übernahmepreis zu drücken, weshalb die Twitter-Aktie am Freitag 9,67 % auf 40,72 $ abgab.Schlechte Nachrichten gab es unterdessen heute Morgen aus China. Wegen der strikten Anti-Corona-Politik der chinesischen Regierung sanken die Einzelhandelsumsätze (-11,1 %) und die Industrieproduktion (-2,9 %) im April deutlich und unterboten damit die Erwartungen der Analysten. Der Dax notierte vorbörslich leicht negativ. Der deutsche Leitindex bestätigte diese negative Tendenz bei der Eröffnung mit einem Minus von 0,29 % bei 13.986 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: