dynaCERT ist zur Präsentation beim International Investment Forum (IIF) eingeladen

Jim Payne, President & CEO von dynaCERT, meint dazu: „Im Namen von dynaCERT freue ich mich schon sehr darauf, unser Unternehmen beim dritten International Investment Forum am 19. Mai 2022 um 10 Uhr (EST) begrüßen zu dürfen. Da die Ölpreise mittlerweile neue Höchststände erreichen und die gesamte Welt endlich lernt, sich aus wirtschaftlicher Sicht mit den enormen negativen Auswirkungen der COVID-Pandemie auseinanderzusetzen, sind die Aussichten für unser Geschäft heute so gut wie nie zuvor. Unsere firmeneigene und patentierte HydraGEN-Technologie wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken und die CO2- und NOx-Emissionen zu reduzieren, was für die Bereitstellung einer globalen Lösung zur Verringerung der Umweltverschmutzung besonders wichtig ist.“

Das IIF bietet eingeladenen Board-Mitgliedern börsennotierter Unternehmen die Möglichkeit, sich in einem 40-minütigen Zoom-Interview direkt und ohne Unterbrechung vermögenden Privatpersonen und Institutionen vorzustellen. Fragen können per Chat gestellt werden und werden live beantwortet. dynaCERT freut sich sehr über diese großartige Chance, mit internationalen Investoren direkt in Kontakt treten zu können.

TORONTO, ONTARIO – 16. Mai 2022 – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Freude bekannt, dass sich dynaCERT anlässlich des zum dritten Mal abgehaltenen International Investment Forum („IIF“) am 19. Mai 2022 als Unternehmen präsentieren wird.

