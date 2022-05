Das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt! Gegründet 1668. Noch immer befindet sich Merck mehrheitlich im Besitz des Familienclans. Und ist heute topfit wie noch nie. Das Schöne: Aufgrund der allgemeinen Börsenkorrektur gibt es die Aktie mit einem kräftigen Abschlag. Aktueller Kurs 160 Euro. Das Allzeithoch zum Jahresende lag bei 232 Euro. Der Rabatt also ein knappes Drittel. Die Aussichten für langfristig orientierte Anleger sind gut. Zum einen laufen die Geschäfte glänzend und in den letzten zehn Jahren hat die Aktie um über 300% zugelegt. Am Donnerstag legten die Darmstädter ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Und wieder wird die Familie Merck auch in der 13. Generation reicher. Die Erlöse kletterten im Zeitraum von Anfang Januar und Ende März um 12% auf nahezu 5,2 Milliarden. Das Nettoergebnis stieg um 18% auf 884 Millionen. Für den laufenden Turnus stellt Vorstandschefin Belén Garijo einen Anstieg des Umsatzes in Aussicht auf 21,6 bis 22,8 Milliarden. Nach 19,7 Milliarden im letzten Jahr. Bereinigt um Sondereffekte soll der operative Gewinn (Ebitda) auf 6,6 bis 7,1 Milliarden ansteigen. Alle drei Sparten entwickelten sich prächtig. Im Laborsegment flaute zwar das Geschäft mit Produkten rund um Covid-Impfstoffe ab, während die Nachfrage nach Laborartikeln zur Herstellung „normaler“ Arzneimittel kräftig stieg, so daß in der Laborsparte im ersten Quartal die Erlöse um 15% anzogen. Auch aus dem Pharmasegment kommen Erfolgsmeldungen. Das Krebsmedikament Bavencio konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad steigerte den Umsatz um 29%. Das dritte Geschäftsfeld Spezialchemie profitierte vor allem vom Boom der Halbleiterindustrie. Das Thema Impfstoffe gegen Corona hat man in Darmstadt noch längst nicht abgehakt. Eine Goldgrube ist die Zusammenarbeit mit Biontech. Der Impfstoffpionier arbeitet an Vakzinen gegen verschiedene Virusvarianten. Im Herbst und Winter könnte es zu neuen Impfkampagnen kommen. Unternehmenslenkerin Garijo hält an den Mittelfristzielen fest: Bis 2025 soll der Umsatz auf 25 Milliarden steigen. Größter Wachstumstreiber sollen die Aktivitäten als Zulieferer für Medikamentenentwickler und Arzneimittelproduzenten bleiben. Die Übernahme des amerikanischen Laborausrüsters Sigma-Aldrich für 17 Milliarden Dollar erweist sich als Glücksgriff. Im Februar haben die Hessen die Übernahme von Exelead, einem biopharmazeutischen Auftragshersteller und -entwickler, abgeschlossen. Mit weiteren Zukäufen ist zu rechnen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 22 Milliarden Euro. Das entspricht ziemlich genau einem Jahresumsatz. Günstig. Wie auch das KGV (2022) mit 21. Fazit: Qualitätsaktie zu Schnäppchenpreisen!