Wie Alphamin weiter mitteilte, verbesserte sich die Cash-Position des Unternehmens um 90% auf 129,8 Mio. Dollar und das, nachdem man eine Dividendenausschüttung in Höhe von 30 Mio. Dollar durchgeführt hatte.

Das Unternehmen konzentriert sich laut eigener Aussage aber auch weiterhin auf die Exploration und will im laufenden Fiskaljahr rund 20 Mio. Dollar in Erweiterungs- und Bestimmungsbohrungen investieren. Bisher, so Alphamin, hätten 85% der fertiggestellten Bohrlöcher sichtbare Zinnmineralisierung angetroffen.

Alphamin hatte erst Ende März eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Mpama South, Teil des Zinnkomplexes Bisie in der Demokratischen Republik Kongo, vorgelegt und gleichzeitig angekündigt, dort mit der Minenentwicklung zu beginnen. Diese soll die geplante, jährliche Zinnproduktion von aktuell 12.000 Tonnen auf rund 20.000 Tonnen pro Jahr steigen lassen – und zwar ab Ende 2023.

Kann First Tin eine ähnliche Erfolgsstory werden?

So weit wie Alphamin ist die deutsch-australische First Tin (WKN A3CWWW / London 1SN) noch nicht. Die junge Zinngesellschaft verfügt aber bereits über fortgeschrittene Projekte sowohl in Sachsen als auch in Australien und plant, beide Projekte bis 2025 in Produktion zu bringen. Insgesamt will man dann 6.000 Tonnen Zinn pro Jahr fördern.

Etwas Besonderes könnte dabei das Tellerhäuser-Projekt in Sachsen werden, da es als abfallfreier Abbau (Zero-Waste) konzipiert ist. Die gesamte Aufbereitung soll unter Tage erfolgen. Im günstigsten Fall könnten 50 Prozent des abgebauten Roherzes verarbeitet oder als Straßenzuschlagstoff verwendet werden.

Weitere Informationen zu First Tin gibt es im Unternehmensprofil auf www.goldinvest.de



Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren - https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter - https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht oder kann bestehen zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.